Zé Vaqueiro mostra foto com filho; com síndrome grave, bebê teve melhora

Zé Vaqueiro compartilhou uma foto com o filho, Arthur, no hospital, na tarde de hoje (18).

O que aconteceu

O cantor se declarou para o caçula em seus braços. "Meu príncipe"

O bebê de cinco meses nasceu com síndrome de Patau ou trissomia do cromossomo 13. Ele já precisou ficar entubado, mas agora apresenta uma melhora significativa no quadro de saúde.

Na última sexta (16), Ingra Soares, esposa do cantor, falou da evolução do filho. "O milagre de Deus existe. E você é a prova viva meu amor, te amo", escreveu sobre a foto do filho.

A influencer ainda explicou mais sobre a melhora no quadro de Arthur. Ela se emocionou ao relembrar o tempo que o bebê precisou ficar entubado. "Se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha desistido. Ver meu filho assim, tão lindo e tão bem é a prova que a gente precisa ter paciência e esperar os planos de Deus", falou em seus stories.