Pais dizem que achavam que falas de Vanessa Lopes no BBB eram 'estratégia'

Os pais da ex-BBB Vanessa Lopes, Alisson de Oliveira Ramalho e Liziane Lopes Ramalho, deram uma entrevista ao Fantástico deste domingo (18) e explicaram como entendiam as atitudes da filha no reality.

O que aconteceu

Os pais disseram que, no início, acreditavam se tratar de uma estratégia de jogo. "Ela é uma menina muito criativa, e eu falava que ela estava inventando as fanfics na cabeça dela", disse a mãe.

Alisson conta que estava em contato com a produção do BBB. "Conversava com eles e sabia que ela estava recebendo acompanhamento".

O pai disse que a filha conversou com ele ao sair do programa e não falava coisa com coisa. "Ela estava distante, parecia não saber onde estava."

Ele se emocionou ao falar sobre o que Vanessa passou. "É difícil falar."

Liziane revela ainda que, ao encontrar a filha no aeroporto, ela parecia não saber se os pais eram reais.

Vanessa foi diagnosticada com 'quadro psicótico'

Vanessa contou ter sido diagnosticada com "quadro psicótico". "Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo".

Vanessa explica. "É como se minha mente rompesse com a realidade", disse ela. "É como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade", contou.

Ela diz ter alívio e medo. "Alivio porque tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito. E medo do julgamento."

Vanessa conta que nunca passou por algo parecido. "Eu já tinha tido episódios em que precisei de acompanhamentos médicos, mas não nesse nível."

Ela disse que não se arrepende de ter pedido para sair do programa. "Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. [...] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse a tiktoker.

Vanessa disse ainda que acredita que o trabalho nas redes sociais teve influência em seu quadro: "O medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento, tudo o que já vivenciei na internet. Foram dores minhas que vieram à tona". Vanessa é influenciadora com milhões de seguidores.

Ela está vivendo sem redes sociais, segundo a reportagem do Fantástico. E voltou a praticar vôlei. "A minha geração é de muita correria, mas a gente primeiro tem que se cuidar."

Como foi a participação de Vanessa Lopes

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro. Antes disso, na casa, ela questionou o que era real e chegou a sugerir que os participantes eram atores.

Pouco antes de apertar o botão para desistir, a sister questionou sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Depois de apertar o botão e desistir, ela disse que se sentiu aliviada. Além disso, ela avaliou os "papéis" que cada um fez na casa: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. Um funkeiro que parece que tá me usando pra música", disse. "Esse programa foi baseado em mim, eu tenho certeza".

Tadeu Schmidt confirmou a desistência e pediu para os colegas não se culparem. "Ninguém dentro dessa casa deve se culpar por nada. A Vanessa já seguiu para a casa dela, vai seguir com a vida dela, a gente deseja tudo de bom pra ela. E a gente segue com o nosso jogo aqui", reforçou.

Após desistir do programa, a influencer foi vista no aeroporto. A fã Luciana Alves publicou um vídeo rápido da famosa em seu Instagram e desejou forças.

Terceiro eliminado do BBB 24, Pizane relatou como estava a saúde da tiktoker. "A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si", disse em entrevista à Quem.

Uma semana após a desistência, o pai de Vanessa Lopes se pronunciou. "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento", declarou Alisson Ramalho em vídeo no Instagram.

Um boletim assinado por um médico informou o tratamento recomendado à famosa. "A paciente encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho", divulgou a nota.

Em fevereiro, um novo boletim foi emitido e indicou a evolução da influenciadora. "A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", compartilhou o pai da influenciadora em seu story.

Recentemente, a tiktoker apareceu em vídeo descontraído com a família. Liziane Lopes publicou um vídeo no dia 11 de fevereiro, em que a filha brincava e jogava mímica com os pais.

