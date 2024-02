'Nada de maldade': como Sophia Abrahão reage à 'biscoitagem' do namorado?

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros estão juntos há nove anos. A atriz garante que não sente ciúmes, nem quando o ator decide postar fotos ousadas nas redes sociais.

Recentemente, o ator viralizou ao publicar uma foto de sunga enquanto viajava com a namorada por Foz do Iguaçu (PR). No clique, o "volume" chamou a atenção dos seguidores e gerou burburinho no X (antigo Twitter). Em conversa com Splash, atriz conta que ela própria tirou aquele registro. Será que se arrependeu?

Pois é. Teve uma foto que viralizou aí e fui eu que tirei. Eu não tinha visto nada de maldade na foto. Depois começou a viralizar, eu falei: 'Puts, fui eu que tirei'. Mas ele é um gato... Já fui mais ciumentinha, mas de [postar] foto em redes sociais, não.

Sophia Abrahão

Os dois foram juntos à Marquês de Sapucaí e comprovaram que é possível curtir a folia a dois. Sergio, que é natural do Rio de Janeiro, foi quem apresentou a folia momesca a Sophia, que nasceu em São Paulo. "Aprendi a amar o Carnaval com ele."

Só não espere que a atriz desfile algum dia na Sapucaí. E ela explica: "Só como espectadora mesmo. Tenho muito respeito. É um lugar sagrado. Vou deixar para quem sabe fazer. Precisa ter samba no pé."

Novo visual

Sophia Abrahão deixou para trás os fios longos e apostou em um tom de ruivo mais intenso. Atriz causou surpresa ao chegar ao Nosso Camarote com o novo visual durante os desfiles da segunda-feira (12). A transformação foi realizada em parceria com a Beleza na Web, plataforma digital especialista em beleza do Brasil, do Grupo Boticário, e Celso Kamura.

Acho que é o mais diferente. Eu já platinei e cortei ele em pixie, que foi bem diferente também. Mas faz muito tempo que eu não mudo o cabelo. Desde quando ele entrou deixando o cabelo crescer, então esse corte do radical pra mim eu acho o mais diferente do que eu já tive.

Sophia Abrahão

Rebelde vai voltar?

A possível volta do grupo Rebelde Brasil, no qual Sophia participou e diz ter mudado sua vida, é apenas boato. Pelo menos é o que ela garantiu a Splash. "Não está nos planos de ninguém. Rolou esse boato, mas ainda não... É uma expectativa grande do público, mas cada um está no seu caminho, com suas próprias escolhas."

Análise: Retorno de Rebelde Brasil é mais ilusão dos fãs que realidade

Ela, que tem maior contato com Lua Blanco, conta que não encontra os ex-companheiros de grupo no dia a dia, mas respeita todos. Recentemente, Lua revelou que ela e Arthur Aguiar resolveram briga que se arrastava por 11 anos. "Fiquei feliz com essa postagem da Lua. Sinal de maturidade, de que eles resolveram tudo o que tinha para resolver. Eu não tenho questão com ninguém. Me dou bem com todos", completou Sophia.