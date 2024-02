Rafa Justus publica primeira foto após cirurgia e elogia 'boadrasta'; veja

Rafaela Justus, 14, publicou uma foto nos Stories de seu Instagram pela primeira vez após a cirurgia que fez no nariz. Na foto, ela aproveitou para parabenizar a madrasta, Ana Paula Siebert.

O que aconteceu

Rafa aparece com um curativo no nariz, ao lado de Ana Paula, que completa 36 anos. A imagem foi publicada neste domingo, no Instagram.

Feliz aniversário, Paula. Dia da pessoa com a melhor vibe, que com sua alegria e luz, tudo se torna melhor, que consegue tudo com seu jeito trabalhador. Minha parceira de skin care, fashion, make, fofoca e de vidas. Sou muito grata por ter você ao meu lado. Só quem te conhece sabe o privilégio. Rafa Justus

Ela se declarou à madrasta. "Você é a melhor 'boadrasta' que eu poderia ter. Te amo demais. Obrigada por tudo, sempre. Aproveite muito seu ano e conte comigo pra tudo".

Antes, Rafa compartilhou uma tela de stories dizendo: "Cheiro de spoiler chegando. Será que é do nariz novo?"

Rafa, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, passou por uma cirurgia plástica, no sábado passado (10), para correção de desvio de septo e uma rinoplastia. A adolescente já retornou às atividades normais após o procedimento, que foi realizado com sucesso.

A recuperação está ótima. Rafa está um avião, se recuperando super rápido, está bem, eu já estou trabalhando, ela já vai para a escola semana que vem. Tudo certo.

Tici Pinheiro a Splash, neste sábado