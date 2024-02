Vem mais gente: quais personagens ainda vão entrar no remake de 'Renascer'?

Quase dois meses após a estreia, o remake de "Renascer" ainda reserva novos personagens para aparecer em breve na trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

José Augusto (Renan Monteiro) - Primeiro filho de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e único dos quatro que conserva recordações da mãe. Juntamente com os irmãos, José Bento (Marcello Melo Jr) e José Venâncio (Rodrigo Simas), optou por estudar ainda na infância na capital, Salvador. Meticuloso, concluiu o curso de medicina, na incansável busca pela aprovação do pai. Entretanto, sua trajetória toma um rumo inesperado quando se torna alvo de uma investigação no hospital, sendo impedido de exercer sua profissão, ao mesmo tempo enfrentando uma separação dolorosa.

José Augusto (Renan Monteiro) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Damião (Xamã) - Indivíduo enigmático que carrega um histórico de mortes em seu passado. Inicialmente contratado para eliminar José Inocêncio (Marcos Palmeira), o assassino desiste da missão e acaba tornando-se um dos funcionários do fazendeiro. Encontra o amor em Ritinha (Mell Muzzillo), mas sua trajetória toma um rumo incerto com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte) à fazenda.

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Egídio (Vladimir Brichta) - Único herdeiro do pai, Firmino (Enrique Diaz), Egídio tornou-se um coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou do pai não apenas riqueza, mas também a rivalidade com José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio (Vladimir Brichta) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Iolanda (Camila Morgado) - Esposa de Egídio (Vladimir Brichta) e mãe de Sandra, Iolanda é comumente chamada por todos de Dona Patroa. De natureza conservadora e submissa, ela é uma mulher que receia as atitudes e as rudezas do marido. Busca, por meio das orações e da fé, converter Egídio e endireitar seus caminhos tortuosos.

Dona Patroa (Camila Morgado) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

Sandra (Giullia Buscacio): Filha de Egídio e de Dona Patroa, ela é inteligente e independente. Sandra volta para a fazenda da família depois de ter trancado o curso de direito em Salvador —mais um sonho que o pai projetou sobre ela. O conflito de gerações é motivo de muitas discussões com Egídio e com a mãe. Ao se apaixonar por João Pedro, filho do inimigo de seu pai, a jovem reacende uma antiga rivalidade com a família Inocêncio.

Teca (Lívia Silva) - Jovem que reside em condições de rua no Rio de Janeiro. Ao perceber que está grávida e sem apoio, entra em desespero, até que o destino a coloca no caminho de Buba (Gabriela Medeiros).

Tião Galinha (Irandhir Santos) - O catador de caranguejos é um homem simples, mas acima de tudo, um sonhador. Seu maior desejo é escapar da pobreza e proporcionar uma vida digna para Joana (Alice Carvalho), sua esposa e o grande amor de sua vida. É acolhido na fazenda do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), tornando-se um empregado que é explorado de maneira implacável. Na fazenda, ele ganha o apelido de Tião Galinha, pois frequentemente é visto carregando uma galinha sob os braços, na esperança de proteger aquela que chocará os ovos e lhe proporcionará um diabinho semelhante ao de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Irandhir Santos é Tião Galinha em Renascer Imagem: Divulgação/Globo

Joana (Alice Carvalho) - A esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos) é uma mulher bondosa e trabalhadora. Embora seja apaixonada pelo marido, enfrenta desafios devido aos devaneios dele, que sonha em enriquecer para tirar a família da condição de miséria. Joana chama a atenção do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), que a leva para trabalhar dentro de sua casa, sob as ordens de sua esposa, Dona Patroa (Camila Morgado).