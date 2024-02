Preta Gil e Luiza Possi são primas? Entenda árvore genealógica

Preta Gil surpreendeu os telespectadores do The Masked Singer ao dizer que Luiza Possi é sua prima. A filha de Gilberto Gil acredita que a famosa por trás da fantasia de porquinha é a filha de Zizi Possi.

Me emocionei de verdade. Lembrei de quando ela nasceu. Cuidei muito dela, ajudei a mãe dela a trocar frauda dela... Quando entrou essa voz, eu tive certeza. Ela é a Luiza Possi... Ela é uma Gadêlha como eu. O pai dela e minha mãe são primos-irmãos. A gente tem a mesma bisavó.

Preta Gil

MC Porquinha deu a letra e mandou um VOCAL de rainha! Arrepiou daí? #TheMaskedSingerBr só tem show!!! ÓINC, ÓINC pic.twitter.com/ZauQg8NMyY -- The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 18, 2024

Árvore genealógica

Para entender a árvore genealógica: Sandra Gadêlha, mãe da Preta Gil, era prima do pai de Luiza, Líber Gadêlha — que faleceu em 2021, vítima da covid-19. Desta forma, as cantoras são primas de segundo grau.

O Brasil chocado descobrindo que Luiza Possi e Preta Gil são primas #TheMaskedSingerBr

-- Sabrina Sato (@SabrinaSato) February 18, 2024

Luiza Possi já havia falado sobre o parentesco com Preta —e Patrícia Pilla — no podcast Desculpa Alguma Coisa, de Universa. "O que pouca gente sabe. E elas também são primas entre elas. Meu pai era primo da mãe da Preta e primo da Patrícia. Ela é minha prima de segundo grau."

No ano passado, Luiza defendeu a prima durante o Splash Show e criticou o ex-marido de Preta, Rodrigo Godoy —na época, ele estava cotado para entrar em A Fazenda (Record). "Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!"