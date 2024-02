Treta, choro e desculpa: entenda o que rolou entre Giovanna e Davi no BBB

Davi e Giovanna tiveram um atrito após a Prova do Anjo ontem no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Giovanna fez dupla com Michel para realizar a Prova do Anjo. Eles foram vencedores, mas, ao final da dinâmica, participaram de um sorteio para definir quem seria o Anjo, e Michel venceu - além da imunidade, ele ganhou um carro e o direito de indicar alguém ao Paredão. Após Giovanna perder o Anjo e o prêmio, Davi fez uma pergunta que a irritou.

À noite, MC Bin Laden comentou com Alane e Rodriguinho a fala de Davi.

BBB 24: MC Bin Laden fala sobre Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

MC Bin Laden: "Eu vi que ele não falou na maldade. Eu vou falar com ele mais tarde. Ele falou: 'Qual a sensação de ter perdido?'. Ele se expressou mal, mas não falou na maldade".

Alane: "Eu estava lá na hora, eu vi. Aí ela já foi mais reativa".

Rodriguinho: "A gente tá num jogo onde, quem não é meu amigo, é meu inimigo. Ele não joga com ela. Aí pergunta desse jeito... É uma pergunta que não dá pra fazer"

MC Bin Laden: "Tem coisa que não se fala. E ele rindo, alegre... Não cabe essa frase".

Em seguida, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre a reação da sister à fala de Davi após a Prova do Anjo. Giovanna se emocionou e chorou ao falar sobre a Prova, pois conseguiu participar mesmo com o pé quebrado.

BBB 24: Giovana chora conversando com MC Bin Laden Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna: "Era uma coisa que eu precisava muito. O fato de eu ter participado da prova e ter feito um bom tempo... Eu, que fiquei muito tempo esquecida aqui dentro, nossa... Parece que eu vivi de novo. Eu estava me sentindo morta aqui dentro. Parecia que eu estava vendo só as coisas acontecendo.

Pouco depois de desabafar com MC Bin Laden, Giovanna foi se desculpar com Davi.

BBB 24: Giovanna pede desculpas a Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna: "Eu fiz assim, sem querer. Mas não era nada com você nem com a pergunta, era muita coisa ali na hora. Então não foi nem com você nem pra te ofender, tá? Se foi, eu te peço desculpa"

Davi: "Não, tudo bem. De boa, valeu".

