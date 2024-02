O que é 'quadro psicótico agudo', que Vanessa Lopes teve no BBB 24?

Desistente do BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes revelou em entrevista ao Fantástico (Globo) que será exibida hoje (18), que foi diagnosticada com um "quadro psicótico agudo".

O que é um "quadro psicótico agudo"

O quadro psicótico agudo se caracteriza pela ocorrência de sintomas como ideias delirantes e desordem emocional. Alucinações e perturbações das percepções são outros sintomas apontados, segundo um Protocolo de Atenção Psicossocial do SUS.

Outro sintoma apontado é a desorganização do comportamento, perplexidade e confusão. Ansiedade e irritabilidade também podem estar ligados ao quadro. Não há detalhes, ainda, do que pode ter ocorrido com Vanessa.

O termo "agudo" indica o desenvolvimento crescente do quadro por até duas semanas semanas.

O estresse agudo pode estar ligado ao quadro. A recuperação completa ocorre normalmente dentro de alguns meses, e em alguns casos, em semanas ou dias.

Entrevista

Em trecho da entrevista divulgado nas redes sociais, a tiktoker falou sobre seu diagnóstico. "Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo".

Vanessa explicou. "É como se minha mente rompesse com a realidade". A entrevista completa será exibida no programa de hoje.

Como foi a participação de Vanessa Lopes

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro. Antes disso, na casa, ela questionou o que era real e chegou a sugerir que os participantes eram atores.

Pouco antes de apertar o botão para desistir, a sister questionou sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Depois de apertar o botão e desistir, ela disse que se sentiu aliviada. Além disso, ela avaliou os "papéis" que cada um fez na casa: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. Um funkeiro que parece que tá me usando pra música", disse. "Esse programa foi baseado em mim, eu tenho certeza".

