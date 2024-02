Matteus e Deniziane voltaram? Brothers deram beijo e dormiram juntos no BBB

Na quinta-feira (15), Matteus e Deniziane colocaram um fim no relacionamento amoroso que viviam no BBB 24 (TV Globo). No entanto, os brothers vêm mostrando dificuldades para se manterem afastados no reality show.

O que aconteceu

Lucas Henrique (Buda) contou que o ex-casal teria se beijado após a festa de sexta-feira. Na área externa, ele relatou o que viu para Leidy Elin e Yasmin.

Lucas: "Aquela fofoca do bem? Fofoca do bem? Ontem eles [Deniziane e Matteus] beijaram lá no quarto".

Leidy: "Eu sei, eu vi".

Yasmin: "Mas dá para ver que eles estão juntinhos de novo, foi só uma briga".

Mais tarde, Giovanna contou para Raquele que Matteus e Deniziane voltaram a dividir cama. Ela comentou sobre o ex-casal com Raquele, no Quarto do Líder.

Giovanna: "A Ane estava dormindo com a Bia, né, mas agora o Matteus já está dormindo com a Ane de novo. Aquele trouxa".

Deniziane e Matteus, no entanto, não tiveram uma conversa para confirmar a retomada do relacionamento até então.

