Matheus Ceará deixa 'A Praça é Nossa'; como o programa mudou com o tempo?

O humorista Matheus Ceará anunciou neste sábado (17) que saiu do SBT. Ele fazia parte do elenco de "A Praça é Nossa".

Como atração surgiu?

Esta não é a primeira mudança que a atração sofre. No ar desde o dia 7 de maio de 1987 no SBT, uma versão inicial da atração surgiu em outra emissora.

Matheus Ceará e Carlos Alberto de Nóbrega Imagem: Reprodução/SBT

A primeira versão do programa foi concebida em 1956, com o nome de "A Praça da Alegria", criada e apresentada por Manuel de Nóbrega, e ia ao ar pelo canal TV Paulista. O cenário era simples: um senhor sentado em um banco de praça, por onde iam passando vários personagens.

Até a morte de Nóbrega, em 1976, a atração passou pela Record e pela TV Rio. Após um tempo fora do ar, voltou a ser exibida em 1977, pela Globo, desta vez apresentada por Luís Carlos Miele. Em 1978, foi encerrada novamente.

A Bandeirantes, em 1987, voltou com o programa, com o título "Praça Brasil", apresentado pelo filho de Manuel, Carlos Alberto de Nóbrega. Foram apenas quatro episódios.

Carlos Alberto foi para o SBT, onde montou uma nova produção que seguia o formato anterior, mas dessa vez foi intitulada de "A Praça é Nossa". Desde 1987, a emissora é a casa do programa.

Em 28 de dezembro de 2023, Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, apresentou o programa. Seu pai passou por uma operação no cérebro.

Carlos Alberto de Nóbrega no cenário de 'A Praça é Nossa' Imagem: Lourival Ribeiro/ SBT

Personagens eternos

Grandes nomes da comédia brasileira já passaram pelo elenco de "A Praça é Nossa". São eles: o Ronald Golias, que vivia o Pacífico, Bronco, Profeta e Professor Bartolomeu; Maria Teresa, que interpretou por anos A Fofoqueira e Lady Grace Benedita; o ator Jorge Lafond, que eternizou a personagem Vera Verão.

Emílio Fingoli, Lilico, Roni Cócegas, Simplício, Consuelo Leandro, Roni Rios, Clayton Silva e Canarinho também passaram pelo banco da praça.

O que aconteceu

Matheus Ceará compartilhou uma carta aberta destinada a Carlos Alberto de Nóbrega no Instagram. "Foram 12 anos da mais pura alegria e a maior troca de carinho e cumplicidade, aprendi a ser um humorista melhor, um homem melhor, um pai melhor. São 12 anos de um respeito intenso a você e à 'Praça é Nossa'".

Ele ainda afirmou que essa talvez seja a "decisão mais triste" que tomou em sua vida. "Me desligar de uma emissora tão grande, de um programa tão grande e o mais dolorido: de você. Acredito que a amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da gravação, sem as fofocas de camarim, sem muita coisa."