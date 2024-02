Mari Gonzalez muda visual para comemorar seu aniversário de 30 anos

Mari Gonzalez passou por uma mudança no visual em comemoração aos seus 30 anos de idade.

O que aconteceu

A ex-BBB decidiu mudar a cor dos fios e virou ruiva. "Por essa nem eu esperava! Ruiva? Estou muito feliz com esse match de transformação para marcar os meus 30 anos. Chegou na hora certa"

Fãs elogiaram o novo visual. "Linda de qualquer jeito!", disse um. "Perfeita", elogiou outro. "De repente 30 De repente mais gostosa? essa é a Mari", disse um terceiro.

Em outubro do ano passado, Mari anunciou o fim do seu noivado com Jonas Sulzbach. Os influenciadores estavam juntos desde 2015 e noivos desde 2022. Internautas passaram a especular a separação após Mari e Jonas serem vistos em eventos diferentes, separados.