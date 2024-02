Justiça libera show de Léo Santana em Embu das Artes pouco antes do início

O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a realização do show do cantor Léo Santana no município de Embu das Artes, na Grande São Paulo, neste domingo (18), poucas horas antes de o evento começar.

A apresentação foi anunciada como parte das comemorações do aniversário da cidade, mas uma liminar anterior da Justiça havia barrado a apresentação.

O que aconteceu

O anúncio da liberação foi dado na página oficial do evento no Instagram: "O TJSP acabou de dar a decisão final (...) A tentativa de algumas pessoas que não gostam de ver esses caras aqui trabalhando, levando o recurso para a casa deles... Essas pessoas quiseram impedir a festa, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou."

Na decisão do TJSP, foi informado que "o início do show está marcado para daqui a poucas horas (fl. 152). Por tais circunstâncias, a sua não realização não teria outra consequência senão agravar eventuais danos ao erário."

A decisão também informou que o valor contratado (R$ 620.000,00) foi "praticamente pago em sua integralidade."

A decisão inicial de cancelamento do show atendia a um pedido feito pelo vereador Abidan Henrique (PSB). No pedido, ele alegava "gastos excessivos" com o evento, enquanto ainda há uma carência de investimentos em áreas como saúde.

O vereador celebrou a suspensão da apresentação mais cedo. "Show cancelado. Com a derrota do recurso, o prefeito tem duas opções: assume a derrota e cancela o evento ou desobedece a ordem judicial e terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão", escreveu, no Instagram.

Na decisão que suspendia o show, o juiz havia estabelecido multa de R$ 1 milhão, em caso de descumprimento, e determinou que é responsabilidade da prefeitura "exigir a devolução imediata de qualquer valor que tenha sido repassado às empresas."

Procurada por Splash, a Prefeitura de Embu das Artes não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa de Léo Santana, que sugeriu que a questão fosse encaminhada para a prefeitura do município.