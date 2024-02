Giovanna diz que Matteus é 'trouxa' por ter voltado a dormir com Deniziane

Sem papas na língua, Giovanna acredita que Matteus seja trouxa de ter voltado a dormir com Deniziane no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Ela falou sobre o assunto em conversa com Raquele, enquanto as duas acompanhavam a casa pelo Quarto do Líder. Matteus e Deniziane formaram um breve casal no programa, mas a sister resolveu encerrar a relação.

O assunto surgiu após Raquele usar a central do Líder para ativar o Castigo do Monstro para Alane e Beatriz. Depois, ela se questiona como ela s vão conseguir dormir de fantasia. "Como dorme com aqueles biscoitos na cama? Acho que não cabe", disse.

Giovanna respondeu: "Como dorme de casal com aquela roupa?". Raquele ficou confusa sobre quem ela estava falando, e ela contou que era de Matteus e Deniziane. "A Ane estava dormindo com a Bia, né, mas agora o Matteus já está dormindo com a Ane de novo. Aquele trouxa".

