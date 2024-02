Giovanna se desculpa com Davi por fala após Prova no BBB 24

Giovanna pediu desculpas a Davi após ser rude com o brother após a Prova do Anjo deste sábado (17) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Giovanna venceu a Prova do Anjo com Michel, porém o brother ficou com o poder. Após a Prova, Davi questionou a sister: "Como é chegar na final e não ganhar?", e a sister não gostou nada.

Mais tarde, MC Bin Laden conversou com Giovana, dizendo que ela havia entrado na defensiva no momento do papo com Davi, e que o brother não havia dito por mal.

Pouco depois disso, Giovanna foi se desculpar com Davi.

Giovanna: "Eu fiz assim, sem querer. Mas não era nada com você nem com a pergunta, era muita coisa ali na hora. Então não foi nem com você nem pra te ofender, tá? Se foi, eu te peço desculpa"

Davi: "Não, tudo bem. De boa, valeu"

Mais tarde, Davi conversou com Isabelle sobre o ocorrido.

Davi: "A Giovanna veio me pedir desculpa. Estão me tratando diferente depois que eu voltei do Paredão"

Isabelle: "Você está sendo mais você. O Paredão deixa a gente tenso, e tu tá um pouco mais relaxado, tá brincando mais"

