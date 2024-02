Equipe de Lima Duarte agradece apoio após morte de filha: 'Saudade eterna'

O ator Lima Duarte, 93, agradeceu as mensagens de apoio que recebeu de amigos e fãs após a morte de sua filha, de 46 anos.

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento anteontem (16/02) de nossa amada Júlia Martins, aos 46 anos, filha do ator Lima Duarte. Neste momento de luto, nossa família permanece unida, sustentada pela fé e certos do amparo espiritual. A saudade será eterna, mas seu legado de amor e afeto continuará a iluminar nossos corações. Agradecemos as mensagens de apoio neste momento difícil.

Equipe de Lima Duarte a Splash, via assessoria de comunicação

O que aconteceu

Júlia morreu na sexta-feira (16). Ela havia dado entrada na noite da última sexta-feira no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde ficou internada. A causa da morte, no entanto, não foi informada.

O ator usou o Instagram para publicar uma foto ao lado da filha e lamentar o ocorrido. "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu ele, citando "Hamlet", peça de Shakespeare.

Lima Duarte tem quatro filhos. Além de Júlia, ele é pai de Monica, Pedro e da atriz Débora Duarte — que ele assumiu durante o casamento com Marisa Sanches, mas é fruto de relacionamento anterior de Marisa.