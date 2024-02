Enzo Celulari sobre treta com Sasha e Marquezine: 'Não vou me retratar'

De Splash, no Rio

Enzo Celulari marcou presença no desfile das escolas de samba campeãs, no Rio de Janeiro, e falou sobre a treta envolvendo seu nome, o de Bruna Marquezine, o de Sasha Meneghel e o de João Lucas.

O que ele disse

Não fiquei chateado [com a repercussão]. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte.

Enzo Celulari à revista Quem

Entenda

Em janeiro, fãs notaram que Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas deixaram de seguir Enzo Celulari, ex-namorado de Marquezine. No X (antigo Twitter), o marido de Sasha publicou uma mensagem misteriosa, que ganhou curtida de Marquezine. "2024 é o ano que as máscaras de todos FDP vão cair".

João, na semana passada, já havia comentado sobre a treta ao UOL. "Não queria falar sobre isso, mas eu acho que na vida a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. A gente tem pouco tempo: trabalha muito, mas vale a pena investir em amizades e em pessoas legais."