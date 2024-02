De flagra em hotel a Carnaval juntos: Sabrina e Nicolas estão namorando?

O suposto romance entre Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 26, roubou a cena durante o Carnaval da apresentadora.

Mas, afinal, os dois estão juntos? Veja o que se sabe sobre o affair

Sabrina e o ator foram fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. Nas fotos, os dois estavam com a mãe do artista e com a filha da apresentadora.

Ela também foi flagrada com o rapaz no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 13 de fevereiro. Os dois assistiram juntos ao desfile da Viradouro. Ela foi ao camarote após desfilar pela Vila Isabel.

O romance teria começado de forma despretensiosa, mas ganhou a possibilidade de se tornar um namoro, conforme apurado pelo colunista de Splash Lucas Pasin. O ator já até circula pelo meio da família de Sabrina.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes, na Marquês de Sapucaí Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

A apresentadora desconversou quando questionada. Já Prattes classificou os rumores como "boatos", e completou: ""As pessoas falam o que elas quiserem. Não tinha nada no vídeo, somos amigos. As pessoas inventam. É fanfic".

Na madrugada deste domingo (18), no entanto, os dois voltaram aos holofotes. O artista curtiu o Desfile das Campeãs, em São Paulo, ao lado de Karina Sato — irmã de Sabrina. Segundo Gabriel Perline, do portal iG, ele filmou todos os detalhes da passagem da rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

Ator também teria entregado romance. Quanto questionado por Perline sobre o que o levou até o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, Prattes respondeu: "É o amor".

A reportagem de Splash procurou as assessorias de Sabrina e Prattes, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.