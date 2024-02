'Bom dia, Verônica': como é cena sexual e violenta de Santoro e Gianecchini

A terceira temporada de "Bom Dia, Verônica" já está disponível na Netflix. O ano derradeiro da série encerra a história de Verônica Torres — interpretada por Tainá Müller —, uma jovem escrivã que se vê envolvida em uma trama com mafiosos e abusadores.

"A Caçada Final", como tem sido tratado a nova leva de episódios, conta com novos nomes no elenco, como Maitê Proença e Rodrigo Santoro, que interpreta Jerônimo. O novo personagem era bastante esperado na série, mas superou as expectativas e protagonizou uma das cenas mais chocantes da série.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Em uma cena com Reynaldo Gianecchini, o Matias de "Bom Dia, Verônica", confronta Jerônimo em sua fazenda. O personagem é Doúm, chefe de uma rede de tráfico de mulheres e bebês, responsável e o grande vilão da série.

Jerônimo sequestrou Angela (Klara Castanho), filha de Matias, e por isso, o religioso vai para cima do homem. A briga que se segue é bastante violenta.

Os dois começam a trocar socos, mas Matias aperta o pênis de Jerônimo e os dois começam a se beijar. No entanto, Jerônimo morde e arranca a língua de Matias e o mata. A sequência tem sangue e é gráfica.

'Bom Dia, Verônica' chega à terceira temporada com Santoro no elenco Imagem: Alisson Louback / Netflix © 2024

Em entrevista a Splash, Santoro contou detalhes das gravações, e revelou se tratar de uma das cenas mais fortes que já fez. "E essa força tem alguns aspectos: não apenas por ser impactante, mas porque ela é única e surpreendente."

O ator disse que o mérito da sequência também é de Gianecchini. "Posso dizer que tive um parceiro de cena incrível. Conheço o Giane há um tempo, mas nunca trabalhamos juntos. Mas, foi muito legal a parceria, a troca que a gente teve, os ensaios."

A gente foi desenhando gradualmente da forma mais potente e mais verdadeira de fazer essa cena. Ela é assustadora.

Rodrigo Santoro, em entrevista a Splash

Splash apurou que a cena em questão foi gravada em diversos dias. Como se trata de uma sequência violenta e gráfica, a produção precisou fazer aos poucos, com atenção a cada detalhe. Uma fonte ligada à série contou que cada trecho levava bastante tempo, pois era preciso, por exemplo, fazer a maquiagem de Reynaldo Gianecchini à medida que ele ia levando os golpes de Jerônimo.