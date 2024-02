BBB: Giovanna diz que vai tirar bota ortopédica e poderá competir em provas

Giovanna contou para Raquele, Michel, Yasmin Brunet, Matteus e Rodriguinho que foi liberada do uso da bota ortopédica.

O que aconteceu

Na sala, antes do Almoço do Anjo, a sister disse que a equipe médica do programa avaliou que ela já não precisa mais da bota.

Giovanna: "Eu só não posso fazer nada que faça muita força num pé só. Corrida e tal. Algumas provas que precisam fazer muito esforço eu ainda não vou poder participar. Eu devo ficar com o solado duas a três semanas. É só a parte de baixo, com o tornozelo livre".

Rodriguinho: "Vai tirar?".

Giovanna: "Vou tirar. Vou usar só um soladinho agora. E, como o solado é mais curvo, é mais fácil para poder andar. Não vou precisar desse caralh* aqui [muletas]".

