BBB 24: Lucas desabafa com Pitel, que aconselha: 'Não confie em ninguém'

Lucas desabafou com Pitel sobre seu jogo no BBB 24 (Globo). Após conversar com MC Bin Laden, o brother disse estar confuso.

O que aconteceu

MC Bin Laden conversou com Lucas sobre falas de Michel. Segundo o funkeiro, o Anjo da semana falou mal de Lucas para ele, e Lucas afirmou que Michel também disse coisas ruins sobre MC Bin Laden.

Lucas conversou com Wanessa, Leidy e Yasmin sobre este papo, e elas o alertaram a não confiar 100% no que foi dito por MC Bin Laden.

Na área externa, Lucas conversou com Pitel sobre o assunto.

Lucas: "Eu tô me sentindo meio perdidão, sem saber em quem confiar"

Pitel: "Em ninguém. Não confie em ninguém"

Lucas: "Você confia numa pessoa, no que ela diz. Depois ela faz outra coisa. Você não sabe se ela tá mentindo pra você..."

Pitel: "Aqui a gente coloca tudo muito em dúvida. Eu parti de uma ideia que eu sempre tive. Aqui sempre vai ser eu. Aqui dentro, você só pode confiar no que você faz"

