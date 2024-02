BBB 24: Grupo do VIP traça estratégias para Paredão: 'Não pode ir dupla'

O grupo VIP se reuniu par adiscutir estratégias na formação do próximo Paredão do BBB 24 (Globo). A líder Raquele chamou Michel, Giovana, Fernanda, Pitel e Rodriguinho para desenhar os cenários da berlinda.

O que aconteceu

Fernanda falou com o grupo sobre sentir que terá mais votos novamente pela casa e que estará no Paredão. Com isso, ela tentou pensar em estratégias para a melhor formação da berlinda para garantir sua permanência.

Fernanda: "Me sinto numa sinuca de bico real. (...) Tem questões que a gente já tem indícios de que não funcionam muito bem. Por exemplo, a gente já ouviu dicas de que ir com dupla, seja lá casal ou não, não é o melhor cenário. Então, teoricamente, fuja de duplas. São ideias que a gente tem. Nesse sentido, Alegrette já cai"

Fernanda: "Pensei em cenários: Lucas, Wanessa, Leidy e a Alane. (...) Aí vai pro ponto que eu acho interessante ir um de cada grupo. Eu sou gnomo, Wanessa ou Lucas são Alphaville e Deniziane é Fadas. Então um de cada grupo, nessa questão de torcida, já espalha"

Pitel: "E pra você, Giovana, qual o melhor cenário? Já que você está na reta"

Giovana: "Meu raciocínio é igual o da Fernanda: não ir com duplas"

Rodriguinho: "Eu acho que o melhor cenário disso aí é a Wanessa. Se defendendo do lance do Bin, que a gente não sabe do que pode acontecer. Se o Bin puder fazer alguma coisa, nosso voto (no Lucas) foi pra casa do c*ralho"

Michel: "Mas, com a Wanessa, a gente perde o voto da Isabelle, que pode ser no Lucas"

Fernanda: " A gente tem que entender se a conversa desse quarto é consenso ou democracia. Porque se for democracia... Raquele iria na Wanessa"

Rodriguinho: "Então vai na Wanessa, gente! Mas eu não posso ir na Wanessa. Não posso ir na Wanessa pelo Brasil"

Michel: "Eu também não iria"

Pitel: "O primeiro (voto) é consenso, que é no Lucas. A segunda opção, caso precise, é individual. Cada um faz o que achar que deve nesse momento do jogo. (...) Qual a nossa certeza nesse momento? Deniziane pelo líder, Fernanda pela casa. Essa é a certeza"

Michel: "O que eu acho que pode acontecer: os dois mais votados e o Bin manda um"

BBB 24 - enquete UOL: quem Raquele vai indicar ao Paredão? Enquete encerrada Total de 4427 votos 49,13% Deniziane 29,52% Alane 21,35% Matteus Votar de novo Total de 4427 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

