BBB 24: Giovana chora após Prova do Anjo e recebe alerta de MC Bin Laden

MC Bin Laden conversou com Giovana, que se emocionou ao falar sobre a última Prova do Anjo no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

MC Bin Laden conversou com Giovana sobre a reação da sister com uma fala de Davi após a Prova do Anjo, quando a sister perdeu para Michel.

Giovana se emocionou e chorou ao falar sobre a Prova, pois conseguiu participar mesmo com o pé quebrado.

Após conversar com Lucas sobre falas de Michel, o cantor tentou avisar a sister.

Giovana: "Era uma coisa que eu precisava muito. O fato de eu ter participado da prova e ter feito um bom tempo... Eu, que fiquei muito tempo esquecida aqui dentro, nossa... Parece que eu vivi de novo. Eu estava me sentindo morta aqui dentro. Parecia que eu estava vendo só as coisas acontecendo.

Giovana: "Eu não tinha nem a chance de ir mal na prova. Eu não faço nada, não consigo participar, tenho que lidar somente com a jogada dos outros, não tenho nem a chance de mostrar pra que eu vim. Eu realmente precisava disso, de ir bem num negócio, pra ver que eu funciono. Independente de estar com pé quebrado ou não, eu tô aqui dentro e sou capaz de fazer alguma coisa. Eu tava ali na m*rda"

MC Bin Laden: "Você só tem que tomar cuidado com umas coisas, só um alerta. Não é pra ficar num 'diz que me diz', mas tem pessoas que já chegaram e falaram: 'Ah, quem mandou ela quebrar o pé?'. Não dá pra confiar em todo mundo aqui. (...) Às vezes, a gente não pode se precipitar com algumas coisas, a ponto de confiar demais. Se eu falasse, ia ser um fofoqueiro e tanto. Existe muita gente de máscara aqui dentro"

Giovana: "É complicado. Eu nunca quebrei nada na minha vida, você acha que eu vou escolher quebrar o pé no Big Brother? Todo mundo vem com sede de ganhar o negócio, de ser líder, de ganhar prova, de participar e eu vou querer lesionar aqui dentro pra ficar de molho? Pelo amor de Deus. Independente. 'Ah, você fez história'. Mas é isso que eu queria ser? Lógico que não. Eu não tenho controle sobre isso, o que eu posso fazer?"

BBB 24 - enquete UOL: quem Raquele vai indicar ao Paredão? Enquete encerrada Total de 4427 votos 49,13% Deniziane 29,52% Alane 21,35% Matteus Votar de novo Total de 4427 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash