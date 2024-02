BBB 24: Deniziane acerta opção de voto com grupo Fadas: 'Dei mole'

Deniziane questionou Leidy e Lucas sobre as opções de voto dos brothers na formação do Paredão deste domingo (18) no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Deniziane pensa que será indicada pela líder Raquele, e questionou os outros brothers do quarto sobre as opções de votos dos participantes.

Deniziane: "Você vai na Fernanda?"

Leidy: "Acho que sim. Estava entre ela e a Giovanna"

Deniziane: "E você, Buda?"

Lucas: "Eu vou nela. Estava pensando em ir na Giovanna também, mas vou nela"

Deniziane: "Se tiver chance de puxar, eu vou na Giovanna. Mas eu acho que eles vão tentar ir no Matteus. Quem você puxa, Matteus?

Matteus: "Eu puxo a Fernanda, ou a Giovanna. (...) Não tem outra opção"

Deniziane: "Já chegou lá que eu falei que puxaria a Giovanna. Eu acho que é até por isso que eu tô indo direto. Eu dei um mole. Na chance de puxar a Fernanda, eu acho que eu não ia direto"

Leidy: "Foi o que eu falei. Eles vão tentar proteger lá. Por mais que sejam dois grupos"

Deniziane: "Pensei assim: tem vez que tem 'puxa' do líder, e eu não queria ir pelo líder. Mas eu acho que eu dei mole nisso. Se eu não tivesse falado, talvez eu iria pela casa. (...) Foi um risco que eu corri, mas poderia me salvar também"

