BBB 24: Boninho diz que Wanessa será eliminada se votar em si mesma hoje

Boninho, diretor do BBB 24 (TV Globo), contou que Wanessa será eliminada do reality show caso insista em votar em si mesma.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Boninho afirmou que a cantora será retirada do jogo caso se negue a escolher um alvo. "Na festa, a Wanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário hoje e se votar, o que não pode acontecer - está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer", disse ele, em vídeo publicado no Instagram.

"Apesar de tudo isso, Wanessa, um beijo! Você caiu nessa loucura, acha que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz. Tá no jogo, é uma grande brincadeira e vale tudo", completou.

O diretor disse, porém, que a cantora não terá problemas se tiver apenas feito o comentário da boca pra fora. "Se pipocar tá fora! Se for só papo furado, tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida", escreveu Boninho, na legenda da publicação.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 104106 votos 6,46% Alane 3,79% Beatriz 32,61% Davi 0,25% Deniziane 3,01% Fernanda 0,10% Giovanna 0,42% Giovanna Pitel 8,05% Isabelle 0,06% Leidy Elen 0,11% Lucas Henrique 2,28% Matteus 0,21% MC Bin Laden 0,12% Michel 0,44% Raquele 6,28% Rodriguinho 1,19% Wanessa Camargo 34,62% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 104106 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash