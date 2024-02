'Até a Bruna Marquezine erra', brinca Alane após contar sonho no BBB 24

Alane contou para Beatriz sobre um sonho que teve no BBB 24 (TV Globo) envolvendo Bruna Marquezine.

O que aconteceu

A dançarina, que está no Castigo do Monstro, contou que sonhou com a atriz Bruna Marquezine. Ela interpretou um sonho como uma mensagem sobre seu jogo.

Alane: "Sonhei que estava em Londres com o filho da Bruna Marquezine. Ela também estava lá. Aí uma hora eu começava a cantar: 'Sou errada, sou errante...', e a Bruna Marquezine começava a cantar junto comigo. E eu pensei: 'Nossa, até a Bruna Marquezine tá cantando. Ou seja, até a Bruna Marquezine erra'. Aí eu acordei"

Beatriz: "Mas isso você pensou no sonho ou no sonho você só cantou com ela?"

Alane: "Só cantei com ela. Aí passou cinco minutos e eu pensei: a Bruna Marquezine tá querendo me avisar que eu tô errando"

Beatriz: "Queria a Bruna Marquezine vendo essa cena"

