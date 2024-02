Andressa Urach se declara ao namorado e agradece respeito ao seu trabalho

Andressa Urach publicou um texto em suas redes sociais para se declarar ao namorado, Lucas Ferraz.

O que aconteceu

A atriz pornô admitiu estar apaixonada pelo rapaz. "Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas Ferraz, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria! Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos"

Andressa também agradeceu Lucas por respeitar o seu trabalho. "Como é bom viver uma paixão, tão bom amar e ser amado na mesma intensidade, ter alguém que respeite seu trabalho, que tenha os mesmos objetivos para dividir os sonhos e construir um futuro próspero juntos"

A modelo ainda se despediu das férias. "Se vai ser eterno eu não sei, mas sei que vai ser único e delicioso o tempo que durar! Com você, vivi experiências que nunca tinha vivido e eu amei! Estou viciada (risos). Chegou a hora de voltar para casa, afinal as férias terminaram e precisamos trabalhar!"

O casal assumiu a relação no início de fevereiro.

Andressa Urach gravou um vídeo com três homens em janeiro, e Lucas estava entre eles. "Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", disse Urach após divulgar o vídeo.