Yasmin dispara para aliada no BBB 24: 'Não pode contar nada para você'

Wanessa conversou com Yasmin, Lucas e Leidy Elin na tarde de hoje (16) e acabou sendo advertida por sua aliada no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Em conversa na área externa do BBB, Wanessa disse para os brothers que contou para alguns participantes o resultado da avaliação da liderança de Lucas. O grupo, no entanto, havia combinado de contar algo diferente do que foi recebido.

"Amigo, acho que fiz uma cagada ontem", disse a cantora. "Eu estava conversando com elas de jogo e a Bia estava noiada, elas estavam assim: 'Você acha que a Raquele põe a gente?', eu falei assim 'acho que tem isso'", começa a cantora. "Aí a gente estava falando do 'ninja', quem recebeu 'ninja' e tal."

"Você falou", adiantou Leidy Elin.

"Não falei o de ontem. Ela falou assim: 'o que ele recebeu ontem?', eu falei 'não sei, ele não falou'. Aí eu não aguentei, falei 'mentira, ele falou, mas eu não vou falar'", continua a cantora. "É, eu não sei mentir. Não contem para mim uma coisa que..."

Yasmin, então, interrompeu a sister: "Então a gente não pode contar nada para você."

Wanessa concordou: "Quando tem que mentir, não".

"A gente estava falando de todos os Líderes. Rodriguinho ganhou 'alerta' e 'alerta', o Alegrete ganhou 'ninja', a coisa ganhou 'ninja'. Aí eu falei tem o 'duvidoso', aí ela falou 'quem ganhou o duvidoso?', aí eu dei essa cagoetada. Eu não sei se você tinha contado do seu outro", continuou a cantora, se referindo à primeira liderança de Lucas.

Yasmin reclamou e disse que "uma coisa é você falar do seu jogo pessoal, outra coisa é você falar do jogo."

"Eu sei, gente. Desculpa, eu achei que esse aí estava tudo bem, tanto é que quando eu falei, eu falei 'puts, será que eu devia falar ou não?', eu falei 'gente, pelo amor de Deus, o jogo é dele, é direito dele, eu não tinha que ter falado essa parte do duvidoso'. Foi quando a Bia foi, então ela falou 'estou bem no jogo'", disse Wanessa

"Sim, mas você falar aqui é uma coisa, agora ela ter certeza que ela está bem no jogo lá de fora, porque as pessoas lá fora...", defendeu Leidy.

Lucas também disse que "ama muita gente aqui, mas há coisas que não quer compartilhar.

