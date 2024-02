'Acham que tenho culpa de ter tido câncer', desabafa Vivi Cake

Vivi Cake, famosa pelos bolos realistas, desabafou sobre as críticas que recebe nas redes sociais.

Seguidores já culparam a confeiteira por ter câncer. "Quando publiquei um vídeo provando comidas industrializadas da China, teve um comentário muito maldoso, que a pessoa falou assim: 'Você, que já teve câncer, não pode nem chegar perto disso'. E não é a primeira vez, já teve internautas relacionando o tumor com a comida. Até me culpando de ter tido câncer. Falaram: 'Você teve câncer por causa da sua alimentação'", relembrou. Vivi descobriu um câncer de colo de útero em 2022.

Vivi mantém uma dieta saudável. "Eu tenho uma dieta equilibrada com alimentos saudáveis. O que posto não é 100% da minha vida. Isso foi cruel demais", diz a apresentadora do quadro "É Doce ou Não É", no programa da Eliana.

Ela já tentou diversificar o conteúdo que divulga. "Tenho tentado cada vez mais postar mais conteúdos, não só ligados a bolos. Porque bolo é uma coisa que eu faço, mas eu não sou só isso. Na quarta-feira (14), postei ASMR, quinta de maquiagem. E tinha muita gente falando muito mal, me chamando de ridícula, dizendo que perdi a essência".

Não pretende parar de postar os bolos. "Eu continuo postando, tem algumas pessoas que não veem todos os conteúdos e, se está aparecendo mais essas outras coisas para elas, sinal de que os outros conteúdos estão viralizando até mais que os bolos".