Usar próteses para filme "Different Man" abriu meus olhos, diz estrela

BERLIM (Reuters) - O uso de próteses faciais em público foi fundamental para Sebastian Stan, com sua boa aparência de filmes de super-herói, ter uma melhor compreensão da identidade mutável do seu personagem Edward, no mais recente thriller sombrio e espirituoso da poderosa produtora A24, “A Different Man”.

Interpretado por Stan, Edward tem a chance de participar de um teste médico para remover sua desfiguração facial, mas acaba caindo no abismo que se abre quando a aparência externa muda mais rapidamente do que sua autoidentidade consegue acompanhar.

“Poder andar um pouco lá fora no mundo e mesmo que remotamente tentar vivenciar o que, sabe, pode ser a experiência cotidiana de alguém abriu muito meus olhos”, disse Stan à Reuters nesta sexta-feira, no Festival de Cinema de Berlim, onde o filme dirigido por Aaron Schimberg compete pelo principal prêmio.

Adam Pearson, conhecido por “Sob a Pele”, interpreta um ator que encontra o sucesso sem precisar se transformar, e Renate Resinve, de “A Pior Pessoa do Mundo”, é a vizinha de Edward em seu primeiro papel em língua inglesa.

Pearson, que tem neurofibromatose, disse que o filme permitiu que mostrasse quem realmente é, ao contrário de sua outra produção com o diretor Schimberg, “Chained for Life”.

Stan, famoso por “Capitão América: Soldado Invernal”, disse que tem procurando projetos mais significativos e diretores que permitam que ele se desafie, o que encontrou em “A Different Man”.

(Reportagem de Hanna Rantala; texto de Miranda Murray)