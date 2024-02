TPM: primeira escola de samba feminina leva donas de casa para avenida

São 600 integrantes que formam, dão vida e ritmo à TPM (Turma da Paz de Madureira), primeira e única escola de samba composta só por mulheres —com a exceção de apenas um homem como mestre-sala, para cumprir as regras da Superliga Carnavalesca do Brasil. O desfile acontece no sábado, dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro, na Intendente de Magalhães. A escola será sétima a entrar.

"No ano passado, ganhamos o terceiro lugar do Grupo de Avaliação, com o samba-enredo 'Oyá Senhora dos Ventos e o Mistério das Águas'. Agora, depois de mais de dez anos de resiliência, desfilando como bloco de bairro, em Madureira, teremos a alegria de sair como primeira escola de samba feminina do Brasil pela série bronze", conta Bárbara Rigaud, 55, fundadora e presidente da agremiação Turma da Paz de Madureira.

Natural de Salvador, Bárbara reside no Rio de Janeiro desde 1979 e lembra que o começo da escola de samba foi um momento de união de mulheres.

"Quando começamos, a ideia era unirmos mulheres para compartilhar nossos problemas, nossa história e sair para tomar nossa cerveja. Éramos mais de 30 e, quando aconteceu um grande encontro com todas, foi uma virada de chave para mim. Foi então que decidi organizar esse grupo e transformar em escola de samba", conta.

'Lugar de mulher é onde ela quiser'

A carioca Ledjane Motta, 45, intérprete da TPM, conheceu a escola quando ainda eram um bloco. Em 2022, foi chamada para participar na atual função.

"A TPM significa para mim empoderamento feminino, principalmente dentro de um ambiente como escola de samba, onde as mulheres sempre tiveram um papel de menor protagonismo", diz.

Entrar na TPM, a primeira e única escola de samba do mundo de mulheres, é entrar em um ambiente de igualdade, onde a gente não precisa lutar contra a estrutura machista e patriarcal, porque lá dentro somos todas mulheres. Ledjane Motta, intérprete da agremiação Turma da Paz de Madureira

O samba-enredo deste ano faz jus ao que Ledjane diz: "Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser", uma reedição do G.R.E.S. Império Serrano de 2020. A música fala sobre empoderamento feminino e a história de mulheres guerreiras que integram a história do Brasil.

Ledjane Motta, intérprete da agremiação, vê na TPM um local de protagonismo das mulheres no Carnaval Imagem: Divulgação Vult

"Queremos sacudir a avenida em 2024 com a reedição. O samba-enredo fala sobre as mulheres que atuaram na guerra e lutam contra um país machista", diz Bárbara.

"Ressaltamos mulheres fortes que viveram em uma época com dificuldades e barreiras, deixando marcas indestrutíveis com repercussões até hoje, como Dandara e Tereza de Benguela", completa.

Ledjane afirma que o enredo e a escola trazem um estímulo de colocar mulheres na confiança de fazer algo pela primeira vez.

Não me sentiria tão confortável como me sinto se não fosse em uma escola feminina. Como mulheres, temos olhares de empatia e solidariedade. Se alguma mulher não estiver com este olhar, vamos sinalizar. Ledjane Motta

De donas de casa a donas do Carnaval

Para Bárbara, o Carnaval ainda vive uma cultura machista e sua intenção é mudar e atrair ainda mais mulheres.

A maioria das mulheres que fazem parte da agremiação é dona de casa, nunca tocou em instrumentos, nunca imaginou que a percussão poderia atraí-la. Transformar a vida delas pela música e pelo samba é algo extremamente satisfatório. Queremos mudar essa cultura controversa do Carnaval, apesar de ser uma luta cansativa e dolorosa. Bárbara Rigaud, fundadora e presidente da agremiação Turma da Paz de Madureira

Bárbara Rigaud é fundadora e presidente da TPM, que começou como bloco em 2012 Imagem: Gisele Rosires

"Queremos buscar respeito pelas mulheres. Raramente ocupamos posições de poder ou temos nossas contribuições para essas organizações musicais comunitárias reconhecidas. Aqui temos liberdade e nossas mulheres podem ver o seu valor e o quanto são importantes", continua.

Apoio financeiro e capacitação profissional

Neste ano, a marca Vult tem ajudado a escola com apoio financeiro para aquisição de 200 instrumentos e levou o projeto social "220 Vults", que oferece capacitação para pessoas que desejam ingressar profissionalmente no ramo da beleza.

"Essas profissionais, formadas pela plataforma, assinarão a beleza das integrantes que serão destaques nas alegorias da G.R.E.S. TPM para o grande dia do desfile da primeira escola de samba feminina do país. Elas usarão os produtos da linha de maquiagens Colors, lançada pela marca exclusivamente para o Carnaval", afirma Marcela De Masi, diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário.

Bárbara se prepara para uma noite grandiosa com o objetivo de tornar a escola ainda maior.

"Esperamos muito acolhimento e vibração do público. Estamos desfilando pela primeira vez pela série bronze como escola de samba e essa é uma emoção indescritível. Vamos defender nosso enredo com o objetivo de avançar para a série prata e, posteriormente, alcançar a tão sonhada Marquês de Sapucaí", diz a presidente da agremiação.