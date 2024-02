Taylor Swift doa US$ 100 mil a família de torcedora morta do Kansas City Chiefs

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - A superestrela Taylor Swift doou 100.000 dólares à família da mulher morta a tiros perto de uma festa do Kansas City Chiefs, onde o namorado da cantora, o tight end Travis Kelce e seus companheiros de equipe comemoravam a vitória no Superbowl.

As duas contribuições de 50.000 dólares da vencedora do prêmio Grammy foram publicadas no começo desta sexta-feira na página do GoFundMe criada por parentes de Elizabeth Lopez-Galvan, personalidade de rádio em Kansas City que foi a única vítima fatal da violência armada de quarta-feira. Ela tinha 43 anos.

Uma mensagem deixada com as doações na página dizia: "Enviando minhas mais profundas condolências e pêsames após sua perda devastadora. Com amor, Taylor Swift".

Representantes da cantora confirmaram à CNN e ao veículo especializado em entretenimento Variety que as contribuições de Swift são autênticas.

Por volta do meio-dia, a página do GoFundMe mostrava que a família de Lopez-Galvan, DJ e apresentadora do programa "Taste of Tejano" na rádio KKFI, havia arrecadado quase 280.000 dólares, incluindo as doações de Swift, superando em muito o objetivo de 75.000.

Uma mensagem no topo da página dizia que o fundo tinha como objetivo fornecer "apoio financeiro vital" aos entes queridos de Lopez-Galvan, que era casada e mãe de dois filhos, "enquanto eles processam esta tragédia impensável".

Vinte e duas outras pessoas, incluindo nove crianças, foram baleadas no tiroteio de quarta-feira, ocorrido perto da Union Station, no centro da cidade, bem no momento em que a festa dos Chiefs pela vitória no Superbowl estava terminando.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)