Suzy Cortez lamenta mensagens de ódio em críticas ao seu corpo

Suzy Cortez, 33, que está prestes a competir no Mister Olímpia, um dos maiores eventos fitness do mundo, fez um desabafo ao dizer que vem recebendo diversas mensagens de ódio por conta do tamanho dos seus músculos.

O que aconteceu

A modelo contou que boa parte dos ataques vem de mulheres: "Falam que eu tomo anabolizante, tenho aparência masculina, entre outras coisas"

Suzy recebe perguntas sobre o tamanho de seu clitóris. "Já recebi mais de 40 mensagens em um só dia sobre esse assunto"

Treinamento militar: "Eu gosto de desafios, e o treinamento militar me fez sair da minha zona de conforto"

A influenciadora ressaltou que apesar das críticas, ela está focada em sua rotina fitness com treinos e dietas, com o objetivo de ganhar o Mister Olímpia