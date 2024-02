Rodriguinho discute com MC Bin Laden: 'Não posso te falar o que eu acho'

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Rodriguinho e MC Bin Laden discutiram após a dinâmica do Perde e Ganha, que antecede o Poder Curinga.

O que aconteceu

MC Bin Laden ficou incomodado por Pitel mudar de assunto quando falou de voto e desabafou: "São três pessoas aqui que não estão trocando ideia comigo. Só é desconfortável. Eu não trato ninguém assim". Rodriguinho discordou, pontuando que, quando brigava, tratava as pessoas do mesmo jeito.

O funkeiro insistiu que estava incomodado com a situação e disparou: "Quero ver você, a pessoa te chamar de fofoqueiro, falar que prefere outra pessoa perto e você longe...".

Rodriguinho interrompeu e apontou o que faria: "Minha ideia acabou com essa pessoa".

O dono do hit "Tá tranquilo, tá favorável" continuou: "Aí, quando for para votar, muda o voto. Beleza, você fala: 'está bom, de boa, suave'. Na hora que você for votar, você vota em uma pessoa diferente, e aí você está errado?".

O cantor do antigo grupo Travessos salientou: "Se isso acontecer comigo, a minha ideia com a pessoa acabou. A sua não acabou... você continuou com a ideia". O funkeiro justificou que cada um pensa de uma forma, e o pagodeiro rebateu: "não tem como reclamar isso que estou falando, você quer ouvir o que quer ouvir, então está tudo certo, muda de quarto, não posso te falar o que eu acho".

