Rodriguinho avalia treta e aliado reforça: 'Agora ele está sozinho'

Na academia do BBB 24 (Globo), Rodriguinho comentou sobre a treta que teve com MC Bin Laden. Os aliados opinaram sobre a situação e Michel indicou que o funkeiro estava sozinho.

O que aconteceu

Rodriguinho comentou sobre a treta que teve com MC Bin Laden: "Eu quebrei o maior pau com ele no quarto por causa de vocês três [apontou para Fernanda, Pitel e Michel] agora. O Bin quer discutir, mas só quer ouvir o que ele quer ouvir. Não quer ouvir verdades, entendeu?".

Fernanda declarou: "Na hora que cheguei no quarto, o Bin estava reclamando sobre grupo. 'Vocês estão jogando em grupo mesmo'. Na hora que eu saí, aí você chegou e falou 'estou fazendo por mim, estou fazendo o meu jogo'".

O cantor continuou: "Ele quis dizer: 'você está defendendo porque é o seu grupo', e eu: 'não estou defendendo porque é meu grupo, não. Eu estou fazendo o meu jogo'. Ele quis dizer que vocês não conversam com ele, mas eu falei: 'essa confusão só está porque você fez isso. Você fez isso, você chegou e falou um bagulho lá. O Michel te atacou. Só quem pode resolver é você'".

Pitel ressaltou: "Foi ele que disse, claramente, que não defendia ninguém".

Michel também opinou sobre o funkeiro: "Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele não esperava que a gente ia fechar. Ele achou que estava um 'trem' meio assim. Só que foi bom ter ido a sua e depois a nossa para ver que deu (...). Agora ele está sozinho e está sentindo".

