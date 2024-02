'Renascer': Jacutinga se despede da novela e decisão surpreende personagens; entenda os motivos

Juliana Paes encerra sua participação como Jacutinga no elenco principal de Renascer, a atual novela das 21h da Rede Globo. O desfecho da personagem será revelado no episódio que será transmitido nesta sexta-feira, 16, tanto na emissora carioca e no Globoplay.

Esse momento crucial da trama se aproxima após a personagem dedicar longos períodos de reflexão aos rumos de sua vida e aos eventos do passado, incluindo a morte de Maria Santa (Duda Santos) após o nascimento de João Pedro (Juan Paiva).

A chegada de Mariana (Theresa Fonseca) à sua casa, juntamente com o anúncio do casamento da neta de Belarmino (Antonio Calloni) com José Inocêncio (Marcos Palmeira), também contribuíram significativamente para a decisão drástica da dona da Casa das Damas. Sem qualquer aviso prévio, ela começa a arrumar suas malas, preparando-se para encerrar de uma vez por todas as atividades do bordel.

Envolvida por suas lembranças do passado, Jacutinga se emociona ao relembrar o casamento de Santinha e José Inocêncio (Humberto Carrão) no quintal de sua casa e deixa Norberto (Matheus Nachtergaele) desnorteado com o anúncio de sua despedida.

O dono da venda ainda tenta convencê-la a desistir da ideia, mas Jacutinga está segura de sua decisão. Os dois dançam juntos pela última vez e Norberto perde o chão com a partida da amada. A notícia também pega todos de surpresa.

Renascer substituiu Terra e Paixão e estreou em janeiro. A novela é uma releitura da obra de Benedito Ruy Barbosa, que fez sucesso na emissora em 1993. A nova versão foi escrita por Bruno Luperi, neto do dramaturgo.