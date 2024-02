Rei Charles 3º dorme em tenda de oxigênio para combater doença

Rei Charles 3º, 75, dorme em uma tenda de oxigênio para combater o seu problema de sinusite.

O que aconteceu

As informações são do livro "My Mother and I", da biógrafa real Ingrid Seward.

A tecnologia é usada para amenizar problemas de sinusite. "Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio. A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem", diz a autora do livro.

O aparelho também tem funcionalidade para adultos para tratamentos de problemas respiratórios, fornecendo um ambiente com alta concentração de umidade e oxigênio