Saiba quem arrematou o Poder Curinga e como vai funcionar no 9º Paredão

MC Bin Laden deu o lance maior e arrematou o primeiro Poder Curinga do BBB 24 (Globo). Saiba como ele vai mexer no Paredão desta semana.

O que aconteceu

MC Bin Laden arrematou o Poder Curinga. O funkeiro deu 3.030 estalecas no leilão e conquistou o poder Iluminado.

O Curinga vale uma imunidade nesta semana. Mesmo se for apontado no Na Mira do Líder, não perde o poder.

Estreia o Poder Curinga e, com ele, mais uma novidade dessa edição: o Perde e Ganha. É uma dinâmica de sorte que vai mexer com as estalecas que cada um acumulou. Na sequência, eles vão dar lances para arrematar o Poder Curinga, que vai ser o poder Iluminado, quem arrematar, vai ganhar uma imunidade no próximo Paredão, mesmo se receber a munhequeira do Na Mira do Líder, ela não perde essa imunidade. Tadeu Schmidt explicou ontem (15)

