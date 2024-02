Príncipe Harry espera que câncer do rei possa aproximar a família real

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O diagnóstico de câncer do rei Charles pode aproximar a família real britânica, disse o príncipe Harry em uma entrevista nesta sexta-feira, acrescentando que ele ama a família e estava grato por ter visto seu pai recentemente.

O Palácio de Buckingham revelou no início deste mês que Charles, no trono por um ano e meio desde a morte da mãe, a rainha Elizabeth, havia sido diagnosticado com um tipo de câncer e adiaria compromissos públicos para se submeter a tratamento.

Harry, que se afastou da família depois que ele e a esposa, a norte-americana Meghan, deixaram os deveres reais e se mudaram para a Califórnia, voou para Londres ao saber da notícia e teve uma breve reunião com o pai, antes de retornar aos Estados Unidos.

Quando perguntado se a doença pode ter um efeito reunificador em uma família, e se isso era possível no caso da família real, Harry disse: "Sim, tenho certeza".

"Em todas essas famílias, eu vejo isso no dia a dia - a força da unidade familiar vindo junto", disse ele ao Good Morning America, falando em um evento no Canadá ligado aos Jogos Invictus para veteranos militares feridos.

"Qualquer doença, qualquer enfermidade, une as famílias", afirmou Harry em um trecho da entrevista que foi ao ar pela rede ABC nesta sexta-feira.