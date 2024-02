Paula muda de vida e se une a Daniel para acabar com irmã biológica

Lúcia demonstra surpresa com a situação. Ivan instrui Zeli a seguir o combinado com Taís. Zeli oferece seu celular para Zé Luiz, que realiza uma ligação para o albergue. Daniel avisa que irá buscá-lo. Antenor reconhece seus erros do passado, afirmando ter mudado após perder a mulher que amava, e expressa o desejo de se casar com Lúcia.

Antenor surpreende Lúcia ao levá-la a um teatro para um concerto exclusivo de Tomás Severo, o vencedor do concurso. Zé Luiz retorna para casa, e Taís finge preocupação. Iracema fica furiosa ao saber que Virgínia reclamou sobre a pouca iluminação na portaria.

Neli reage negativamente à notícia de que Heitor está trabalhando em um restaurante. Bebel expressa descontentamento ao ouvir de Olavo sobre seus planos de sair com Alice. Lúcia e Antenor compartilham um jantar, dança e acabam se beijando.

Zé Luiz revela seu receio em relação a Taís, mas Paula promete estar sempre ao seu lado. Tiago e Rodrigo aconselham Gilda a não se envolver com Gustavo. Lúcia pede um tempo para ponderar a resposta a Antenor. Olavo beija Alice.

Vidal reitera seu interesse por Gilda. Jáder oferece a Joana um emprego em sua agência. Marion instrui Cláudio a seguir Bebel para descobrir mais sobre ela. Clemente recebe uma notificação referente à ação movida por Taís. Zé Luiz, apavorado, suplica para não ser entregue a Taís.

Clemente e Hermínia asseguram que Zé Luiz permanecerá sob sua proteção. Taís solicita que Dinorá testemunhe a seu favor, mas ela se recusa. Clemente afirma que impedirá qualquer maltrato de Taís contra Zé Luiz e a tentativa de apropriar-se de seu dinheiro. Antenor e Lúcia passeiam e compartilham momentos românticos.

Daniel e Paula garantem a Clemente que lutarão juntos. Marion se recusa a depor a favor de Taís, temendo represálias de Daniel. Antenor convida Lúcia para passar alguns dias em Paraty. Cláudio reúne informações sobre Bebel. Marion forja um encontro casual com Bebel e acaba visitando sua casa.

Taís pede desculpas a Zé Luiz e assegura que ele terá liberdade quando morar com ela. Bebel recorda ter visto Marion antes e descobre que ela é mãe de Olavo. Marion revela que Olavo está namorando Alice, o que considera injusto com Bebel, e a convida para jantar em sua casa. Marion informa a Alice sobre o envolvimento de Olavo com Bebel e promete fazer tudo para afastá-los.

Antenor e Lúcia chegam a Paraty. Marion promete apresentar Urbano a Bebel. Daniel questiona Ivan sobre seu conhecimento prévio de Taís, e ele mente, dizendo que ela sempre foi desagradável com ele. Olavo confessa a Bebel que é muito diferente de sua mãe. Clemente presta depoimento na audiência, enquanto Taís chora, simulando emoção, durante seu testemunho.