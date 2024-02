Paraíso Tropical: Bebel mata charada e descobre segredo importante de Olavo

Lúcia fica espantada. Ivan manda Zeli fazer o que Taís combinou. Zeli oferece o celular para Zé Luiz, que liga para o albergue. Daniel avisa que vai buscá-lo. Antenor diz que foi um crápula, mas mudou depois de perder a mulher de sua vida e que quer se casar com Lúcia.

Lúcia fica extasiada quando Antenor a leva ao teatro para um concerto exclusivo de Tomás Severo, o vencedor do concurso. Zé Luiz volta para casa. Taís finge preocupação. Iracema fica furiosa ao saber que Virgínia reclamou que havia pouca luz na portaria.

Neli reage mal ao saber que Heitor está trabalhando em um restaurante. Bebel reclama quando Olavo conta que vai sair com Alice. Lúcia e Antenor jantam, dançam e acabam se beijando. Zé Luiz diz ter medo de Taís, mas Paula promete estar sempre do seu lado. Tiago e Rodrigo aconselham Gilda a não se envolver com Gustavo. Lúcia pede um tempo para dar uma resposta a Antenor. Olavo beija Alice.

Vidal reafirma seu interesse por Gilda. Jáder oferece a Joana um emprego na sua agência. Marion manda Cláudio seguir Bebel e descobrir tudo sobre ela. Clemente recebe notificação da ação que Taís está movendo. Zé Luiz, em pânico, pede que não o entreguem a Taís. Clemente e Hermínia garantem que Zé Luiz ficará com eles. Taís pede que Dinorá testemunhe a seu favor, mas ela se nega. Clemente diz que vai impedir que Taís maltrate Zé Luiz e se apodere de seu dinheiro. Antenor e Lúcia passeiam e se beijam.

Daniel e Paula garantem a Clemente que lutarão juntos. Marion diz que não pode depor a favor de Taís, para não se queimar com Daniel. Antenor convida Lúcia para passar uns dias em Paraty. Cláudio levanta as informações sobre Bebel. Marion simula um encontro casual com Bebel e acaba indo à sua casa.

Taís pede desculpas a Zé Luiz e garante que ele vai poder fazer o que quiser quando morar com ela. Bebel se lembra de já ter visto Marion e que ela é mãe de Olavo. Marion diz que Olavo está namorando Alice, o que é injusto com Bebel e convida-a para jantar em sua casa. Marion diz a Alice que Olavo está envolvido com Bebel e que fará tudo para afastá-los.

Antenor e Lúcia chegam a Paraty. Marion promete a Urbano apresentá-lo a Bebel. Daniel pergunta se Ivan conhecia Taís, e ele mente que ela sempre foi muito grossa com ele. Olavo diz a Bebel que é muito diferente da mãe. Clemente depõe na audiência. Taís chora, fingindo emoção, ao depor.