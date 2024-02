Coincidência? 'Pantanal' e 'Renascer' repetem mortes por tretas do passado

Escritas por Benedito Ruy Barbosa, as novelas "Renascer" e "Pantanal" foram um sucesso em suas versões originais, e o mesmo pode ser dito dos remakes, assinados por Bruno Luperi. Inclusive, o neto do autor acabou herdando alguns problemas que impactaram as produções do avô.

Dois personagens foram mortos por conta de problemas nos bastidores. Para o público que tinha esperanças de ver em "Renascer" a história tomar novos rumos, Luperi já adiantou que manterá as mortes escritas pelo avô, da mesma forma que aconteceu em "Pantanal".

Destino selado

Na primeira versão de "Renascer", em 1993, o personagem José Venâncio, na época interpretado por Taumaturgo Ferreira, morreu de forma trágica em uma emboscada.

Entretanto, a morte só aconteceu por causa de uma discussão do ator com a direção da novela. O tom que ele deu ao personagem não agradou os diretores, que optaram por tirá-lo da história.

O destino do personagem irá se manter no remake, agora interpretado por Rodrigo Simas. Inclusive, no ano passado, o ator desmentiu os rumores que não iria interpretar o personagem porque ele iria morrer na trama.

Taumaturgo Ferreira era José Venâncio na primeira versão de 'Renascer' Imagem: Globo

"Saiu uma matéria falando que eu recusei papel em Renascer. Na verdade, não recusei porque não tinha nada certo ainda. E não é por que eu morreria na metade da novela que eu recusaria. Se o personagem for bom, pode morrer no primeiro capítulo", disse ele na época.

Outra morte mantida foi no remake de "Pantanal". Na versão de Ruy Barbosa, exibida em 1990, Madeleine, interpretada na época por Ítala Nandi, também morreu.

Nandi pediu para sair no meio das gravações para se dedicar a um outro projeto. O pedido deixou todos surpresos, já que ela era uma das personagens mais importantes e teve seu destino selado em um abrupto acidente de helicóptero.

Ítala Nandi deu vida a Madeleine, que tenta afastar o filho do pantaneiro Imagem: reprodução

No remake, a personagem foi interpretada por Karine Teles, e muitos achavam que ela iria sobreviver ao acidente, já que era uma personagem muito querida pelo público.

Muitos inclusive achavam que ela iria se "tornar" uma das aves pantaneiras, já que a novela tinha várias metáforas de humanos que "viravam" bicho, como onças e sucuris. Mas, o autor Bruno Luperi, quis mexer o mínimo possível no texto original.