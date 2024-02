No 'BBB 24', Raquele vence a Prova do Líder da semana; veja como foi e quem ficou no VIP

São Paulo 16/02/2024 07h37 A Prova do Líder do Big Brother Brasil 24 desta quinta-feira, 15, teve como vencedora Raquele, que se torna a nona líder da edição após dinâmica de equilíbrio e sorte. A prova foi realizada inicialmente em duplas, onde cada duo teve de descer um trenzinho com copos cheios em uma bandeja e equilibrá-los na descida. Já a decisão final, entre Michel e Raquele, foi de sorte e teve a sister como campeã. O líder Lucas Henrique vetou Davi de participar da prova e a sister Giovanna, que está com o pé fraturado, foi liberada a participar visto que a prova seria realizada com os competidores sentados. As duplas formadas foram: - Dupla 1: Fernanda e Rodriguinho - Dupla 2: Isabelle e Giovanna - Dupla 3: Raquele e Michel - Dupla 4: Alane e Beatriz - Dupla 5: Leidy Elin e Pitel - Dupla 6: Deniziane e Matteus - Dupla 7: Lucas e MC Bin Laden - Dupla 8: Yasmin e Wanessa Michel e Raquele formaram a dupla que conseguiu manter a maior quantidade de líquidos nos copos após a decida no carrinho e avançou para a final, onde individualmente tiveram de escolher cartas até pegar a correta que daria a liderança. Como nova líder, Raquele definirá seus alvos do "Na Mira da Líder" nesta sexta-feira, 16, e poderá vetar dois participantes na próxima Prova do Líder. Veja quem foram os escolhidos para o VIP: - Michel - Giovanna - Pitel - Isabelle - Rodriguinho - Fernanda