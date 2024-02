Quem é Ines de Ramon, namorada de Brad Pitt e ex de astro da TV?

Brad Pitt, 59, está morando com a namorada, Ines de Ramon, 31, segundo informações da People. Fontes ligadas à publicação, dizem que ela está "mais feliz do que nunca" e que se mudou para morar com o ator recentemente.

Quem é Ines de Ramon

Empresária, Ramon foi flagrada com Pitt pela primeira vez em novembro de 2022. Os dois foram vistos juntos em um show do Bono, vocalista do U2.

À época, ela estava solteira há poucos meses. Ramon era casada com Paul Wesley, ator conhecido por "The Vampire Diaries". Ela assumiu o relacionamento com o astro de "The Vampire Diaries" em 2018, e no ano seguinte se casou com ele.

Em setembro de 2022, o casal confirmou o divórcio. "A decisão de se separar foi mútua e aconteceu há cinco meses. Eles pedem privacidade agora", disse um representante dos dois em nota enviada à revista People.

Paul Wesley e Ines de Ramon foram casados Imagem: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Ines de Ramon é espanhola e se formou em administração em 2013 na Universidade de Genebra, na Suíça. Ela se especializou no ramo de joalheria e hoje é vice-presidente da marca Anita Ko, queridinha de famosas como Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore.

Em 2019, ela também se habilitou como coach de nutrição e saúde integrativas nos Estados Unidos. Segundo seu perfil no LinkedIn, Ines fala cinco idiomas: francês, espanhol, inglês, alemão e italiano.

Ines de Ramon tem uma conta privada no Instagram. Ela conta com 91 mil seguidores.