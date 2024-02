'Menor que vi e sexo mais prazeroso': elas veem vantagem no pênis pequeno

Tamanho importa na hora do sexo? Para as mulheres entrevistadas nesta reportagem, não. Todas elas já transaram com homens com pênis menor do que a média (que é 13 centímetros ereto, de acordo com estudo publicado na revista acadêmica BJU International, de 2015) e só têm elogios a fazer.

Mais disposição para agradar à parceira, paciência para o sexo oral e sexo anal sem incômodos são alguns dos benefícios. A seguir, elas contam como pode ser prazerosa a transa com homens com pênis pequeno.

Sexo oral sem enjoo

"Meu atual namorado -com quem estou há dois anos— é o homem com o menor pênis que conheci, e foi quem me deu o sexo mais prazeroso. Embora ele seja inseguro com o tamanho do pênis, sinto muito mais prazer, segurança e conforto ao transar com ele. É curto, mas tem uma grossura que preenche toda a parede da vagina. Gosto de transar de quatro e deitada de barriga para baixo, com um travesseiro embaixo de mim. E também em pé, apoiada em uma mesa ou na pia, com ele por trás. É também mais fácil na hora do sexo oral, porque consigo brincar sem cansar minha boca, nem sentir enjoo." Vânia, estudante

Anal sem dificuldade e com prazer

"A gente é bombardeada com a história de que bom é pênis grande. Por isso, na primeira vez que vi um pequeno, bateu uma pontada de decepção, uma preocupação de não conseguir ter prazer. Mas a preliminar estava tão gostosa, que resolvi ir em frente. Não costumo gozar com penetração, rola mais com oral e, principalmente, quando o cara me masturba, o que ele soube fazer muito bem. Agora, surpreendente mesmo foi o sexo anal, muito mais prazeroso. Quando o pênis é grande, tem de fazer quase um ritual para o corpo relaxar e não machucar, e não sou uma pessoa muito paciente. Com esse cara, eu fiquei super à vontade durante toda a transa." Nair, auxiliar administrativa

Serviço caprichado

"Os caras de pênis pequeno tendem a transar melhor. Todos com quem me relacionei eram bem menos apressados e não insistiam no sexo oral neles. Tendiam a querer fazer em mim e dispensar que fizessem neles. Sinto que é como uma compensação pelo tamanho. Minhas relações com homens bem dotados foram decepcionantes. A maioria transa tipo britadeira, aquele tira e põe, querem ser elogiados, acham que o pênis, por si, basta. Se bastasse, só precisaríamos comprar um consolo e sentar em cima." Melissa, jornalista

Não dói

"Conheci um cara pela internet e, em uma das conversas, ele mencionou o tamanho do pênis. Por isso, quando vi, não foi um espanto. Também não era minúsculo, mas era bem menor do que a média. O sexo foi excelente, pois ele era mais velho e experiente. A vantagem é que não machuca em nenhuma posição, mesmo que ele venha mais forte. Mas, claro, o cara precisa saber o que está fazendo, porque a minha outra transa com um garoto de pênis pequeno não foi concretizada, ele não sabia como agir." Bia, pedagoga

Eles se garantem nos detalhes

"Namorei um menino por quatro anos e, quando vi o pênis pequeno dele, não liguei muito, não. E era bem pequeno e meio fino. Mas ele fazia um oral bom e vivia me surpreendendo positivamente. Quando terminei com ele, transei com outro cara de pênis pequeno e fiquei com a mesma impressão: esses homens prestam mais atenção no que a mulher quer. Eles perguntavam se estava bom, o que eu queria... Os pequenos tentam se garantir em detalhes. Meu ex me masturbava antes da penetração." Cecília, estudante

São ótimos para um 69

"Já transei com muitos homens de pênis maiores, e o meu favorito foi justamente um de pênis pequeno. Ele tinha o complexo masculino de que precisava compensar, então, não esbarrava em tabus sexuais -fazia oral em mim mesmo eu estando menstruada ou depois de gozar. Ele priorizava me fazer gozar nas preliminares. Pênis pequenos são ótimos para a posição 69 e boquetes em diversos ângulos. É o pênis certo para fazer uma garganta profunda —o que fica vantajoso tanto para a moça quanto para o sortudo que está sendo chupado por inteiro." Fernanda, professora

Desejo de ver você gozar

"Meu ex namorado tem o pênis pequeno. Ficamos durante um ano juntos e só terminamos porque ele mudou de cidade. Foi o melhor sexo que já tive. Por isso, digo que tamanho não interfere desde que o homem saiba o que está fazendo. Não teve uma transa sequer que eu não gozei com esse ex. Éramos fantásticos juntos. Todos os artifícios que ele tinha, ele usava: mãos, dedos, língua... Tudo! Ele queria me proporcionar um prazer descomunal, a ponto de ter 'squirt' [a ejaculação feminina], as pernas tremerem e eu não conseguir falar." Jane, revisora de textos

Facilita a desenvoltura feminina

"Acho mais agradável transar com homens de pênis pequeno, porque eles são preocupados em agradar e capricham mais nas preliminares. Eu me sinto mais à vontade e consigo aproveitar o sexo, que, muitas vezes, acontece mais de uma vez na mesma noite. E não fico dolorida no outro dia. Da mesma forma que não gostamos de ser julgadas por peitos ou bunda grande, é desagradável julgarmos o tamanho do pênis. Se o cara sabe usar, a experiência é prazerosa de qualquer jeito." Jessica, designer gráfico