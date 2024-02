Meghan procurou Kate e quer reconciliação com família real, diz revista

Meghan Markle entrou em contato com Kate Middleton e o rei Charles 3º após os dois enfrentarem problemas de saúde no último mês, diz a revista Us Weekly.

A duquesa estaria aberta a fazer as pazes com a família real. "Movimentos em prol da reconciliação estão sendo feitos. Meghan apoia Harry nisso tudo e deseja aos membros da família real, inclusive Kate, tudo de melhor".

Harry também tem se reaproximado do pai nos últimos meses, com o apoio de Meghan. "Harry embarcou no primeiro avião que pôde. Meghan concordou que Harry tinha que ir para lá [Reino Unido]. Ele pôde dizer ao pai o quanto o ama e obter mais detalhes da doença que Charles está enfrentando."

Charles também estava ansioso para fazer as pazes com o filho, segundo uma fonte. A doença teria feito o rei perceber o que é "mais importante" em sua vida. "O maior desejo de Charles é que a família fique bem de novo. Saúde e paz são suas maiores prioridades."

A visita ao país, que durou um dia, não teria sido uma "estratégia de imagem". Segundo a revista, Harry passou pouco tempo no país porque se sente "desconfortável" no ambiente da realeza e porque não queria ficar muito tempo longe da mulher e dos filhos, Archie, 4, e Lilibet, 2.

Kate está mais aberta a se reconciliar com Harry do que com Meghan. A princesa de Gales sente falta do cunhado, que tratava com irmão, e ainda está magoada com Meghan pelas desavenças que tiveram no passado, segundo a revista.

William ainda está em cima do muro. "William ama Harry, mas os últimos anos foram muito difíceis para ele. A triste realidade é que para ele é impossível esquecer os ataques vingativos e rancorosos de Harry contra ele e a monarquia."

O que aconteceu

O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer. No início da semana passada, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca descobriu a doença durante um procedimento de correção de próstata aumentada. O tipo e estágio do câncer não foram divulgados, mas não se trata de um câncer de próstata.

Charles já começou os tratamentos. Ele adiou os compromissos públicos, mas continua trabalhando em seu escritório. Ele tem passado a maioria dos dias em Sandringham, casa de campo da família real.

No mês passado, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal. A princesa passou 13 dias internada no hospital e agora se recupera em casa. Ela deve ficar afastada de compromissos oficiais até abril.