Médico, europeu e herdeiro: quem é o novo affair de Luísa Sonza

Nesta semana, Luísa Sonza comemorou o Dia dos Namorados gringo abraçada com seu novo affair.

Ele é médico e filho de cirurgião plástico

Luís Riberinho é português e neste ano completa 29 anos. Atualmente, ele é formado em Medicina e faz sua especialização na Alemanha.

Ele é filho de um famoso cirurgião plástico português. Há 24 anos, Serafim Ribeirinho Soares é dono da clínica que leva seu nome no Porto, em Portugal.

A família costuma passar férias no Brasil. O pai de Luís costuma compartilhar fotos na praia de Perobas, no Rio Grande do Norte, mas evita divulgar imagens dos filhos.

Assim como o pai, Luís é fã de automobilismo. "O pai deu-me um kart em miúdo e nunca mais deixei de correr. Embora este ano esteja dedicado aos estudos, espero voltar a competir daqui a dois anos, depois de entrar em Medicina", disse em entrevista à revista Caras portuguesa em 2011, quando tinha 16 anos.

O médico também já foi modelo. Nas redes sociais, é possível encontrar vídeos dele na passarela:

O romance de Luís e Luísa já estaria acontecendo desde o ano passado. Segundo Leo Dias, os dois se conheceram após um show de Luísa no Rio de Janeiro no fim do ano. Na época, de acordo com o jornalista, ele teria postado uma indireta para ela no Instagram: "E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?"

Agora, ele está de volta em solo brasileiro. Além de compartilhar um clique com Luísa no dia de São Valentim, Luís também foi flagrado acompanhando a cantora na saída de um show em São Paulo: