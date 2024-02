Kleber Bambam surpreende ao revelar fortuna que ganhou por luta contra Popó

Kleber Bambam revelou que já faturou até três vezes o prêmio do Big Brother Brasil com a nova luta que vai travar contra Acelino Popó Freitas, em 24 de fevereiro.

O que aconteceu

Bambam afirmou que já recebeu quantia milionária só em patrocínio. "Essa luta já passou do prêmio do Big Brother. Particularmente para mim, essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois, três prêmios de Big Brother". As declarações foram em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

Ex-bbb disse ter patrocínios de marcas internacionais. "Se alguém está me perguntando por quê? [É] porque eu tenho patrocínios internacionais, como o OnlyFans, que eu sou garoto-propaganda, embaixador, e a Nike. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo".

Kleber Bambam e Popó voltam a se enfrentar nos ringues em 24 de fevereiro, no Fight Music Show, em São Paulo. Outros famosos que participarão do evento são: MC Gui contra Nego do Borel, Thomaz Costa contra Luiz Otávio Mesquita, Emilene Juarez, esposa de Popó, contra Fernanda Lacerda, entre outros. O evento terá transmissão do Combate e da TV Globo.