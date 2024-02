K-pop na semana: debut solo do Eunwoo, Lisa atriz e first win dos p1h

Splash resumiu tudo de mais importante que rolou nessa última semana no Mundinho K-pop:

Soyeon das (G)I-DLE, não contente em ser uma das maiores rappers em atividade atualmente, resolveu abrir um Instagram para postar comidas (de rua, e que ela faz). Veja aqui:

| #Lisa (#BLACKPINK) confirmou que irá se juntar ao elenco de 'The White Lotus'.



A série americana marca o debut da cantora como atriz, e acompanha as férias e os mistérios dos ricos e poderosos em um resort de luxo, na Tailândia, em sua terceira temporada. pic.twitter.com/1Rho2mGMAN ? Dramaland Brasil (@DramalandBR) February 16, 2024

E vamos de mais idol promovendo grandes marcas em capa de revista: Felix, belíssimo como sempre, será capa da Harper's Bazaar Japão de abril. Ele usará a nova coleção masculina e feminina (amamos ver) da Louis Vuitton.

Brasil em alta na SM: o brasileiro Sergio Reis foi o coreógrafo do single principal de debut do TEN, "Nightwalker". Adoramos ver brasileiros talentosos fazendo sucesso por aí.

E o Shownu (Monsta X) postou foto na academia e disse que seria uma pena se ele não compartilhasse com as fãs. Nunca esteve tão certo. Motivação da semana!

still thinking about what shownu posted yesterday? he was insane for this pic.twitter.com/ji7LcOfyKU ? wonho?s ceo (@wnhosbutt) February 15, 2024

Os "globais" Zhang Hao, Matthew e Ricky (ZB1) participaram juntos de um programa de rádio e Zhang Hao disse que Hanbin foi junto para garantir que eles se comportasse, pois ele é o guardião do grupo. Os queridos são levemente caóticos separados, imagina juntos.

Mas muito felizes, pois os TXT sairão na edição de março da W Korea e fizeram capas solo

[240215] w korea instagram - vol.3 men?s cover



?who graced the cover of w korea?s vol. 3 men?s cover? it?s the 5 youths of tomorrow x together who are celebrating their 5th year debut anniversary this year.? @TXT_members @TXT_bighit pic.twitter.com/ilWysp2uGE ? TXT Translations (@translatingTXT) February 15, 2024

E vamos de chorar com o debut solo do Eunwoo. Confira aqui o MV de "Stay":

Jay Chang (Onepact, ex-Boys Planet) vem fazendo muito sucesso no programa coreano Build Up. Toda semana o querido viraliza por causa do gogó de ouro. Dessa vez foi com "Dangerously" do Charlie Puth.

Saíram mais fotos-conceito do 13º mini álbum das TWICE, "With You-th", e esse look laranja, verão sofisticado na Bahia ficou lindo demais. A JYP tá caprichando nessa nova fase do grupo.

Budget de milhões: saiu o primeiro teaser de "Easy" das LESSERAFIM e vem muito aí. A Source/Hybe pelo visto abriu o bolso e teremos uma produção incrível.

LE SSERAFIM shares the first teaser for 'EASY' music video. pic.twitter.com/VhLGNs4HKY ? Kpop Charts (@kchartsmaster) February 15, 2024

O segundo mini álbum do Taeyong tá chegando, "TAP" sai dia 26 de fevereiro e as fotos promovendo "Persona" tão lindas demais.

Muita alegria: os P1HARMONY venceram pela primeira vez um music show! Depois de mais de 3 anos, eles conseguiram o primeiro win com "Killin' It" no Mubank. Todos ficaram muito felizes com a conquista, principalmente Intak e Jiung que foram os primeiros trainees do grupo.