Giovanna Lancellotti e namorado mostram casa enorme com cinema privado

Giovanna Lancellotti, 30, e Gabriel David, 26, receberam o podcast PodPah e mostraram detalhes de sua casa com cinema privativo.

O que aconteceu

O casal mostrou um pouco da sua mansão no Rio de Janeiro para Pedro Scooby, 35, no quadro Podpah Visita no Youtube. A casa conta com uma espaçosa sala de cinema, com um sofá enorme e uma adega resfriada para vinhos.

Cinema privado de Giovanna Lancellotti e Gabriel David Imagem: Reprodução / Instagram

O quadro começou em uma grande sala com paredes vidro, onde o casal expõe diversas obras de arte que colecionam. O espaço possui sinuca e pebolim e eles contam que a casa é pensada para receber confortavelmente seus convidados.

Casa de Giovanna Lancellotti e Gabriel David Imagem: Reprodução Instagram

Do lado externo da casa fica o canil, que eles chamam de 'casa de verão', que abriga os quatros cachorros do casal. O anexo foi construído no barracão da Beija-Flor de Nilópolis, escola em que o pai de David, o bicheiro Anísio Abraão, é presidente de honra.

A casa é também toda adaptada para os gatos de Gabriel, que podem circular pelos andares e possuem até um quarto próprio. Para os humanos, um elevador os transporta pelos andares.

Gabriel mantém pela casa espaços para sua fé, onde deixa os nomes dos jurados do Carnaval do Rio embaixo de estátuas de santos, para dar sorte para sua escola. "Chocada", exclamou Giovanna ao descobrir na entrevista do mantra do namorado.

Casa de Giovanna Lancellotti e Gabriel David Imagem: Reprodução / Instagram

O trio relembra que Scooby foi o responsável por juntar o casal. "Na hora que eu encontrei a Giovanna, eu pensei: 'Ela é a mulher perfeita para o Gabriel'", contou o surfista.