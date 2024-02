Fernanda desabafa sobre Pitel e Rodriguinho: 'Parece que tô deslocada'

Na noite de hoje (16), Fernanda desabafou com Michel, Giovanna e Raquele sobre como se sente com relação aos seus aliados, Rodriguinho e Pitel no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Ela explicou que às vezes se parece com Rodriguinho. "Eu sou um pouco rabugenta, em algumas coisas muito como ele. Aqui tô tão focada numa coisa, tão forte, que parece que tudo vira VT, parece que é só pra fazer cena. Eu sinto isso"

E às vezes a gente fica se questionando pelo outro. O jeito da Pitel, do Rodrigo, eles dois juntos, parece que as vezes eu tô um pouco deslocada, é um lance deles. Eu não concordo com metade das coisas que eles falam. Fernanda

A sister seguiu o desabafo. "Muitas vezes fiquei mal. Semana passada, parecia que eu era a idiota da edição pelo olhar deles. As pessoas que tão comigo estavam me julgando. E parece que a régua é do Rodrigo, que o que ele fala é o certo. Parece que a gente tem que fazer a forma dele".

"E Pitel ali, agarradíssima, ela também concorda. E ela é meio dos direitos humanos, ela passa a mão em todo mundo. Sempre parece que eu sou a errada", disse.

